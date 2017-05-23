Гарсия: матч с Брэйди был непростым, так как я не очень хорошо знала соперницу

Французская теннисистка Каролин Гарсия поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Страсбурге над представительницей США Дженнифер Брэйди со счётом 6:3, 6:4.

«Я отлично себя чувствовала на корте. Я очень рада вернуться сюда. Всегда нелегко начинать всё заново, но у меня остались прекрасные воспоминания об этих соревнованиях с прошлого года. Первый матч получился непростым, потому что я не очень хорошо знала соперницу. У неё прекрасная подача и удар с форхенда.

Я могла лучше сыграть во втором сете, но проиграла свою подачу. Рада, что всё же победила в двух партиях», — цитирует Гарсию официальный сайт тура.