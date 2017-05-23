Боллетьери: у Зверева есть игра, позволяющая быть первой ракеткой мира

Известный американский тренер и эксперт Ник Боллетьери поздравил немецкого теннисиста Александра Зверева с победой на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме и предположил, что уроженцу Гамбурга по силам стать первой ракеткой мира. 22 мая Зверев поднялся на 10-ю строчку рейтинга ATP. В финале турнира в Риме он победил серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.

“У Зверева есть игра, которая позволяет выигрывать турниры «Большого шлема» и быть первой ракеткой мира”, — написал Боллетьери в своём «твиттере».