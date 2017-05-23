Хачанов в двух сетах обыграл Оливо на старте турнира в Лионе

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Лионе, в двух сетах обыграв представителя Аргентины Ренцо Оливо (LL) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. Первая ракетка России 4 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лионе Хачанов поспорит с представителем Австралии Джорданом Томпсоном. Турнир завершится 27 мая.