Представитель Квитовой: Петра примет решение об участии в РГ в последний момент

Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова, получившая тяжёлую травму руки в результате нападения вооружённого грабителя в собственном доме в декабре 2016 года, намерена выступить на Уимблдоне 2017 года, сообщила представительница теннисистки в интервью Reuters.

По поводу возможного участия Петры в Открытом чемпионате Франции она сказала, что теннисистка примет решение «в последний момент».

Поединки основной сетки Открытого чемпионата Франции стартуют на следующей неделе. Уимблдон начнётся 3 июля.