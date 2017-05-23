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Представитель Квитовой: Петра примет решение об участии в РГ в последний момент

23 мая 2017, вторник. 13:38. Теннис

Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова, получившая тяжёлую травму руки в результате нападения вооружённого грабителя в собственном доме в декабре 2016 года, намерена выступить на Уимблдоне 2017 года, сообщила представительница теннисистки в интервью Reuters.

По поводу возможного участия Петры в Открытом чемпионате Франции она сказала, что теннисистка примет решение «в последний момент».

Поединки основной сетки Открытого чемпионата Франции стартуют на следующей неделе. Уимблдон начнётся 3 июля.

Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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Петра Квитова
Новости. Теннис
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