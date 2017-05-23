Суарес-Наварро стала первой четвертьфиналисткой турнира в Страсбурге

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро (4) вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге, обыграв представительницу США Кристину Макхэйл со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. 28-летняя уроженка Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии дважды подала навылет и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Кристины 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Суарес-Наварро поспорит с победительницей матча Мэдисон Бренгл (США, Q) — Саманта Стосур (Австралия, 6/WC).