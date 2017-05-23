Стосур разгромила Бренгл и сыграет с Суарес-Наварро в Страсбурге

Австралийская теннисистка Саманта Стосур (6) вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге, разгромив представительницу США Мэдисон Бренгл (Q) со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность встречи составила 49 минут. Победительница Открытого чемпионата США 2011 года 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Мэдисон 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Стосур поспорит с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро (4).