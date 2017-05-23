Южный и Мирный проиграли на старте турнира в Лионе в парном разряде

Россиянин Михаил Южный и белорус Максим Мирный не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Лионе в парном разряде. На старте соревнований они проиграли немцу Андре Бегеманну и австрийцу Филиппу Освальду со счётом 1:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Михаил и Максим совершили 1 двойную ошибку и не взяли ни одного гейма на подаче соперников. На счету Андре и Филиппа 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал Бегеманн и Освальд поспорят с парой Маркус Даниэл (Новая Зеландия) / Марсело Демолинер (Бразилия).