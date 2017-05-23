Российская теннисистка Виктория Каменская вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции. На старте отборочных соревнований она в двух сетах обыграла представительницу Нидерландов Синди Бургер со счётом 6:4, 6:2. Виктория совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал квалификации второго турнира «Большого шлема» 2017 года 25-летняя россиянка поспорит с представительницей Туниса Онс Жабер (10).