13 эйсов помогли Кр. Плишковой победить Пуиг на турнире в Страсбурге

Чешская теннисистка Кристина Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге, в двух сетах обыграв олимпийскую чемпионку 2016 года пуэрториканку Монику Пуиг (9). Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Кристина 13 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 и 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал турнира Плишкова поспорит с победительницей матча Магда Линетт (Польша, LD) — Каролин Гарсия (Франция, 5).