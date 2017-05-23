Шарапова получила «уайлд-кард» в основную сетку турнира в Торонто

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова получила «уайлд-кард» от организаторов крупного турнира в Торонто (Канада), который пройдёт с 5 по 13 августа на харде.

Мария была дисквалифицирована на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил и вернулась на корт 26 апреля. Она уже удостоилась специальных приглашений на турниры в Штутгарте, Мадриде, Риме и Бирмингеме.

Лучшим результатом Шараповой на соревнованиях в Rogers Cup был финал в 2009 году.