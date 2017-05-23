Шарапова: всегда чувствовала поддержку организаторов и болельщиков в Торонто

Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от получения «уайлд-кард» в основную сетку турнира в Торонто, который пройдёт на харде с 5 по 13 августа.

«Я действительно с нетерпением жду возможности вернуться в Канаду. С турниром в Торонто у меня связаны самые прекрасные воспоминания. Я всегда чувствовала большую поддержку от организаторов и болельщиков. Это, безусловно, один из крупнейших турниров года, так что я надеюсь показать свой лучший теннис на соревнованиях в Канаде», — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.