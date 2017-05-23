Дель Потро с победы стартовал на турнире в Лионе

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (6) в первом круге турнира в Лионе победил местного лаки-лузера Кентена Алиса со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. 28-летний уроженец Тандиля, занимающий 30-е место в рейтинге АТР, исполнил 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 7 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Кентен сделал 12 эйсов при 5 двойных.

За выход в четвертьфинал дель Потро поспорит с португальцем Гастау Элиашем (Q), переигравшим накануне молдаванина Раду Албота.