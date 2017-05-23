Комардина проиграла Уотсон на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Россиянка Анастасия Комардина в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Франции уступила британке Хитер Уотсон (13) со счётом 6:3, 5:7, 1:6. 19-летняя представительница России, занимающая 172-е место в рейтинге WТА, сделала 8 эйсов, 1 двойную и 34 невынужденные ошибки, активно выиграв 26 розыгрышей. Её оппонентка заработала 43 «виннерса» при 41 собственной неточности.

За выход в финал квалификации Уотсон поспорит с чешкой Терезой Шмитковой, оказавшейся сильнее представительницы Канады Бьянки Андрееску.