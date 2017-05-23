Победитель юниорского Australian Open–2016 приговорён к 2 годам тюрьмы условно

Победитель юниорского Australian Open–2016 австралиец Оливер Андерсон приговорён к двум годам лишения свободы условно и оштрафован на $ 500 за участие в договорном матче. 19-летний спортсмен в суде Брисбена признал свою вину, сообщает The Age.

В первом круге турнира серии «челленджер» в Траралгоне в октябре 2016 года Андерсон обыграл своего соотечественника Харрисона Ломбе со счётом 4:6, 6:0, 6:2. В первой партии, когда Оливер вёл со счётом 4:0, его сообщник сделал ставку на поражение Андерсона в сете с коэффициентом 7.0. Злоумышленник хотел поставить $ 10 тыс., но букмекерская контора приняла платёж только в размере $ 2 тыс. и сразу же сообщила в полицию об обнаружении подозрительной активности.