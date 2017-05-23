Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в Женеве, одолев Кукушкина

Японец Кей Нисикори (2) начал выступление на турнире в Женеве с победы над Михаилом Кукушкиным из Казахстана со счётом 6:4, 6:3. Поединок второго круга продолжался 1 час 22 минуты. 27-летний уроженец Шимане, занимающий девятое место в рейтинге АТР, отыграл оба брейк-пойнта и выиграл 2 гейма на подаче оппонента. Кей исполнил 6 подач навылет и допустил 1 двойную ошибку.

В четвертьфинале Нисикори встретится либо с южноафриканцем Кевином Андерсоном, либо с американцем Джаредом Доналдсоном. Их поединок пройдёт во вторник, 23 мая.