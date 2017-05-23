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Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в Женеве, одолев Кукушкина

23 мая 2017, вторник. 21:33. Теннис

Японец Кей Нисикори (2) начал выступление на турнире в Женеве с победы над Михаилом Кукушкиным из Казахстана со счётом 6:4, 6:3. Поединок второго круга продолжался 1 час 22 минуты. 27-летний уроженец Шимане, занимающий девятое место в рейтинге АТР, отыграл оба брейк-пойнта и выиграл 2 гейма на подаче оппонента. Кей исполнил 6 подач навылет и допустил 1 двойную ошибку.

В четвертьфинале Нисикори встретится либо с южноафриканцем Кевином Андерсоном, либо с американцем Джаредом Доналдсоном. Их поединок пройдёт во вторник, 23 мая.

Женева 2017. 2-й круг
23 мая 2017 года, вторник. 19:20 МСК
Михаил
Кукушкин
Кей
Нисикори
4:6 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кей Нисикори Михаил Кукушкин
Новости. Теннис
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