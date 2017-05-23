Кудерметова вышла во 2-й раунд квалификации «Ролан Гаррос», где сыграет с Эррани

Россиянка Вероника Кудерметова начала выступление в квалификации «Ролан Гаррос» с победы над болгаркой Изабеллой Шиниковой со счётом 6:2, 6:4. 20-летняя Вероника, занимающая 189-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 подачи навылет, обошлась без двойных ошибок, сделала 3 брейка и не проиграла ни гейма на своей подаче. Изабелла сделала 1 эйс при 7 двойных.

За выход в финал отборочных соревнований Кудерметова поспорит с итальянкой Сарой Эррани (1), разгромившей француженку Сару Цакаревич со счётом 6:1, 6:0.