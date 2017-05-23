Дель Потро: за время восстановления понял, что никогда нельзя сдаваться

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро рассказал, через что ему пришлось пройти на пути к возвращению в теннис.

«Я много раз думал о завершении карьеры. В начале восстановления у меня были негативные мысли, и я действительно думал, что легче прекратить играть в теннис. Но постепенно моё отношение менялось, пока я не решил предпринять ещё одну попытку — последнюю. Сейчас я понимаю, что поступил правильно, ведь это позволило мне вернуться.

Я понял, что никогда нельзя сдаваться. Если ты чего-то хочешь, то надо работать со страстью, и ты обязательно этого достигнешь, чего бы это ни стоило. Также я усвоил, что жизнь гораздо лучше и увлекательнее, когда ты позитивно настроен и мыслишь в правильном направлении. Люди позволяют мне чувствовать, что я вернулся, и это даёт ощущение счастья", — приводит слова дель Потро Eurosport.