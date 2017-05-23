Директор турнира в Торонто: наши гости будут рады увидеть игру Шараповой

Карл Хэйл, директор турнира Rogers Cup, который пройдёт в Торонто с 5 по 13 августа, прокомментировал решение предоставить россиянке Марии Шараповой «уайлд-кард» в основную сетку соревнований.

«Мария — чемпионка турниров „Большого шлема“ и любимица болельщиков. Она отбыла наказание, и мы знаем, что наши гости будут рады увидеть её игру. Шарапова присоединится к звёздному составу игроков, потому что этим летом мы ждём в Торонто лучших теннисисток мира», — приводит слова Хэйла официальный сайт турнира.