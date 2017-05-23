Путинцева сыграет с Викмайер во втором круге турнира в Нюрнберге

Вторая ракетка турнира в Нюрнберге Юлия Путинцева (2) из Казахстана в первом круге оказалась сильнее представительницы Израиля Юлии Глушко (LL) со счётом 6:4, 5:7, 6:0. Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты. 22-летняя москвичка, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, реализовала 9 брейк-пойнтов из 13, проиграв 6 геймов на своей подаче.

Во втором круге Путинцева сыграет с бельгийкой Яниной Викмайер, которая накануне оказалась сильнее швейцарки Амры Садикович (Q) — 7:6 (17:15), 6:7 (4:7), 6:2.