Зигемунд: я старалась сразу дать понять Хобгарски, кто является боссом на корте

Немка Лаура Зигемунд поделилась впечатлениями после победы над своей соотечественницей Катариной Хобгарски в первом круге турнира в Нюрнберге со счётом 6:0, 6:1.

«Нелегко противостоять столь молодой сопернице. Конечно, она была очень мотивирована. Это прекрасная возможность для неё. Я старалась поскорее найти свою игру, чтобы дать понять сопернице, кто является боссом на корте.

Местные болельщики просто прекрасны. Здесь так много людей, которые болеют за немецких теннисисток. Это очень помогает. Дома играть всегда приятно», — цитирует Зигемунд официальный сайт тура.