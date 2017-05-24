Кр. Плишкова: когда я хочу сыграть с кем-то, то эта теннисистка обычно уступает

Чешка Кристина Плишкова поделилась впечатлениями после победы над пуэрториканкой Моникой Пуиг во втором круге турнира в Страсбурге со счётом 6:2, 6:3. Её следующей соперницей будет победительница матча Каролин Гарсия (Франция) — Магда Линетт (Польша).

«Я впервые вышла в четвертьфинал здесь, и даже не знаю, с кем сыграю. Когда мне хочется сыграть с кем-то, то эта теннисистка обычно проигрывает, так что не знаю, кого предпочитаю. Посмотрю игру Гарсии с Линетт перед своим матчем в паре.

Я помню нашу встречу с Пуиг на Australian Open. Это была большая игра, у меня был матчбол. Я ожидала, что и сегодня мне будет нелегко, потому что она отличная теннисистка. Она выполняет мощные удары, играет очень быстро. На корте было ветрено, так что условия оказались непростыми. Рада, что смогла победить в двух сетах», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.