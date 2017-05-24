Граф второй год подряд будет официальным послом турнира «Элит Трофи» в Чжухае

Экс первая ракетка мира немка Штеффи Граф, выигравшая за свою карьеру 22 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, второй год подряд будет официальным послом турнира WTA Elite Trophy в Чжухае, который в календаре женского тура заменил Турнир чемпионок в Софии. В прошлом году эти соревнования выиграла представительница Чехии Петра Квитова.

«Я очень рада, что вновь буду послом турнира „Элит Трофи“. В прошлом году я впервые посетила Китай и прекрасный город Чжухай. Встреча с китайскими болельщиками была невероятным опытом. Также меня впечатлила игра на новом мосту и прекрасный финал соревнований. С нетерпением жду новых прекрасных матчей в Чжухае, а также хочу побольше узнать о городе и местной культуре», — цитирует Граф официальный сайт тура.