Кирьос: я в некотором роде завидую Звереву

Австралиец Ник Кирьос признался, что немного завидует мастерству немца Александра Зверева, ставшего на минувшей неделе победителем турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.

«Зверев демонстрирует прекрасный теннис. У него впереди большое будущее. Я в некотором роде завидую ему. Он всё делает правильно. Он настоящий профессионал. Я же пока не могу этим похвастать. Его ждёт великолепная карьера. Также он моложе меня. Следить за его игрой будет очень увлекательно. Уверен, что мы встретимся ещё много раз.

Мне нужно решить проблемы со здоровьем и всё делать правильно, чтобы оставаться здоровым и играть в теннис. Думаю, я на правильном пути. Могу показывать отличный теннис. Уровень моей игры достаточно хорош, нужно лишь избегать проблем со здоровьем», — цитирует Кирьоса официальный сайт тура.