Азаренко сыграет на турнире Mallorca Open в июне

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, ставшая мамой в декабре 2016 года, сыграет на турнире на Мальорке, который пройдёт с 18 по 25 июня, сообщает официальный «твиттер» соревнований. Турнир пройдёт с 18 по 25 июня.

22 мая бывшая первая ракетка мира сообщила, что планирует вернуться в тур перед Уимблдоном и сыграть на одном из травяных турниров. 27-летняя уроженка Минска за свою карьеру выиграла 20 турниров WTA в одиночном разряде. Виктория — двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии.