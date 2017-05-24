Барти разгромила Джорджи во втором круге турнира в Страсбурге

Австралийская теннисистка Эшли Барти (Q) вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге, разгромив представительницу Италии Камилу Джорджи (Q) со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. Эшли дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Страсбурге Барти поспорит с победительницей противостояния Дарья Гаврилова (Австралия, 7) — Елизавета Куличкова (Россия, Q).