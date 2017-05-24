Капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина стала послом Самары на чемпионате мира 2018 года по футболу. 24 мая победительница Открытого чемпионата Франции 2004 года посетила строительную площадку«Самара Арены», после чего состоялось торжественное подписание соглашения, сообщает Welcome2018.
Ранее послами Самары стали баянист Сергей Войтенко, космонавт Олег Кононенко, дзюдоист Тагир Хайбулаев, футболист Александр Анюков, победительница Паралимпийских игр 2012 года Николь Родомакина и телеведущий Евгений Савин.