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Мыскина стала послом Самары на чемпионате мира 2018 года по футболу

24 мая 2017, среда. 14:47. Теннис

Капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина стала послом Самары на чемпионате мира 2018 года по футболу. 24 мая победительница Открытого чемпионата Франции 2004 года посетила строительную площадку«Самара Арены», после чего состоялось торжественное подписание соглашения, сообщает Welcome2018.

Ранее послами Самары стали баянист Сергей Войтенко, космонавт Олег Кононенко, дзюдоист Тагир Хайбулаев, футболист Александр Анюков, победительница Паралимпийских игр 2012 года Николь Родомакина и телеведущий Евгений Савин.

Источник: Welcome2018 Сообщить об ошибке
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Анастасия Мыскина Фото ЧМ-2018
Новости. Теннис
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