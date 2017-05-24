Зигемунд снялась по ходу матча с Крейчиковой на турнире в Нюрнберге

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (Q) вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге. Её соперница по матчу второго круга — представительница Германии Лаура Зигемунд (4) — отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:4, 5:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут. Барбора дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету Лауры 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал Крейчикова поспорит с победительницей матча Юлия Гёргес (Германия, 6) — Карина Виттёфт (Германия).