Джонсон уверенно обыграл Себальоса и вышел в четвертьфинал турнира в Женеве

Американец Стив Джонсон (5) во втором круге турнира в Женеве оказался сильнее представителя Аргентины Орасио Себальоса со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 51 минуту. 27-летний уроженец Калифорнии, занимающий 26-е место в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Себальоса 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Джонсон поспорит с победителем матча Миша Зверев (Германия, Q) — Джон Иснер (США, 4).