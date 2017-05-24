Квитова: сегодня вылетаю на «РГ», 26 мая приму участие в пресс-конференции

Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова, получившая тяжёлую травму руки в результате нападения вооружённого грабителя в собственном доме в декабре 2016 года, сообщила, что 24 мая отправится в Париж, а 26-го примет участие в пресс-конференции, посвящённой предстоящему Открытому чемпионату Франции. Ранее сообщалось, что уроженка Биловца примет решение об участии в турнире в последний момент.

«У меня есть новости. Я сегодня вылетаю на «Ролан Гаррос» и приму участие в пресс-конференции в пятницу в 14:30 по местному времени. Продолжайте верить, что я смогу сыграть там», — написала Квитова на своей странице в «Инстаграме».