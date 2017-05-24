Шведова победила Марию и вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге

Представительница Казахстана Ярослава Шведова (7) вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге, в двух сетах обыграв немку Татьяну Марию (WC) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. 29-летняя уроженка Москвы, занимающая 51-ю строчку в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Татьяны 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Шведова поспорит с японкой Мисаки Дои. Встреча состоится 25 мая.