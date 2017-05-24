Иснер проиграл М. Звереву во втором круге турнира в Женеве

Американский теннисист Джон Иснер (4) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Женеве, проиграв представителю Германии Мише Звереву (Q) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа. 32-летний уроженец Гринсборо 9 раз подал навылет и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Миши 11 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Женеве Зверев поспорит с ещё одним представителем США Стивом Джонсоном (5). Этот поединок состоится 25 мая.