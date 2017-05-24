Гарсия поспорит с Кр. Плишковой за выход в полуфинал турнира в Страсбурге

Француженка Каролин Гарсия (5) во втором круге турнира WТА в Страсбурге сломила сопротивление польки Магды Линетт. Поединок продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу 23-летней представительницы Франции, занимающей 29-е место в рейтинге WТА. Каролин сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, отыграла 4 брейк-пойнта из 5 и совершила 4 брейка.

За выход в полуфинал Гарсия поспорит с чешкой Кристиной Плишковой, переигравшей ранее Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:2, 6:3.