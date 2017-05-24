Вавринка на отказе вышел в 1/4 финала в Женеве, Ан. Кузнецов сыграет со Штебе

Швейцарец Стэн Вавринка (1) за 37 минут вышел в четвертьфинал турнира в Женеве. Соперник лидера посева по второму кругу бразилец Рожериу Дутра да Силва отказался от продолжения борьбы, уступая 2:5 в первом сете. В четвертьфинале 32-летний уроженец Лозанны, занимающий третье место в рейтинге АТР, сыграет с американцем Сэмом Куэрри (6).

Не смог доиграть матч второго круга и серб Янко Типсаревич (WC), снявшийся во второй партии встречи с немцем Седриком-Марселем Штебе (LL). Следующим соперником Штебе станет россиянин Андрей Кузнецов.