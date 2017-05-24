С. Уильямс присоединится к руководству компании из Силиконовой долины

Вторая ракетка мира Серена Уильямс, сделавшая перерыв в выступлениях по причине беременности, присоединилась к руководству компании из Силиконовой долины Survey Monkey — онлайн-сервиса для создания интернет-опросов, сообщает The Guardian.

«В мире всегда происходят изменения, они всегда позволяют что-то строить. Для меня важно быть в авангарде перемен, чтобы сделать их проще для тех людей, которые идут за мной», — прокомментировала своё решение Уильямс.

В Survey Monkey Уильямс будет исполнять обязанности корпоративного директора. После помолвки с Алексисом Оханяном Серена всё чаще стала участвовать в разработках Силиконовой долины. При этом она всегда выражала сожаление, что в основном в компаниях, занимающихся высокими технологиями, работают в основном белые и азиаты.