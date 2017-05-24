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Джокович: Агасси прошёл через то же, что и я: возненавидел теннис, но вернулся

24 мая 2017, среда. 22:36. Теннис

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал начало сотрудничества с восьмикратным победителем турниров серии «Большого шлема» американцем Андре Агасси.

«В последние две недели я разговаривал со многими бывшими топ-игроками. Мне было важно узнать их мнение о жизни теннисиста, а не только о технике. В итоге общение с Агасси удовлетворило меня. Во-первых, у нас схожий стиль игры, меня вдохновляла его игра. Во-вторых, он проходил через период, который был и у меня, даже больше. Он вылетел из топ-100 после доминирования в АТР и возненавидел игру, которую любил. Но он смог улучшить свою игру и вернуться на вершину. Он знает, как собрать всё воедино и справиться с трудностями. У него потрясающая харизма, несмотря на скромность.

Нам надо поговорить лично, потому что до этого мы общались только две недели по телефону. Андре присоединится ко мне на несколько дней во время турнира, а дальше со мной будет мой брат Марко. Если всё сложится, а я в этом не сомневаюсь, то мы спланируем наше сотрудничество перед Уимблдоном", — приводит слова Джоковича La Gazzetta dello Sport.

Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
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Новак Джокович
Новости. Теннис
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