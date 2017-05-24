Вавринка: мне важно проводить как можно больше времени на корте

Швейцарец Стэн Вавринка, вышедший в четвертьфинал турнира в Женеве после отказа бразильца Рожериу Дутра да Силвы от продолжения борьбы из-за травмы, пожелал сопернику скорейшего выздоровления и поделился ожиданиями от встречи с американцем Сэмом Куэрри.

«Это очень неприятная ситуация для Рожериу. Он играл очень хорошо перед тем, как получил травму. Надеюсь, всё будет хорошо. Мне важно проводить время на корте и играть как можно больше матчей.

Куэрри очень опасен, он обладает сильной подачей и мощно бьёт по мячу. На прошлой неделе у него был матчбол в игре с Тимом, да и вообще он выиграл много матчей в карьере на разных покрытиях", — приводит слова Вавринки официальный сайт АТР.