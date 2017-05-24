Бердых: Чхун Хён молод и показывает очень хороший теннис

Чех Томаш Бердых поделился впечатлениями от победы над корейцем Чхун Хёном со счётом 6:3, 7:5 во втором круге турнира в Лионе.

«У меня был сильный и опасный соперник. Он молод и показывает очень хороший теннис, к тому же вышел в основную сетку из квалификации. Это даёт игрокам преимущество, особенно на ранних стадиях. Я доволен тем, как справился с условиями игры и смог к ним приспособиться», — приводит слова Бердыха официальный сайт АТР.

В четвертьфинале Бердых сыграет с французом Жилем Симоном.