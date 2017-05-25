Блэйк: на бумаге сотрудничество Джоковича и Агасси выглядит перспективным

Бывшая четвёртая ракетка мира американец Джеймс Блэйк проанализировал возможность успешного сотрудничества серба Новака Джоковича с американцем Андре Агасси.

«На бумаге это решение Новака выглядит очень перспективным и осмысленным. Если им удастся найти общий язык в личных отношениях, то всё получится. Андре прошёл в теннисе через всё. Он выигрывал турниры „Большого шлема“, испытывал трудности, связанные с повышенным вниманием и давлением. Всё это близко и Новаку. Но даже если тренер знает о теннисе всё, это не поможет, если он не сможет донести информацию до игрока. Тут важны мелкие детали, которые выяснятся в первые дни и недели их совместной работы», — приводит слова Блэйка Tennis World.