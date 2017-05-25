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Гиббз: мои расходы на теннис превышают $ 200 тыс. в год, хотя я экономлю

25 мая 2017, четверг. 01:49. Теннис

128-я ракетка мира американка Николь Гиббз рассказала о затратах профессиональных теннисистов.

«Многие не понимают, что в теннисе, в отличие от командных видов спорта, все расходы на перелёты, проживание и питание ложатся на игроков. Плюс нужно содержать команду. Конечно, на крупных турнирах организаторы покрывают часть затрат, но большинство расходов всё равно оплачивает сам теннисист. Я бы оценила свои расходы на теннис более чем $ 200 тыс. в год. Это при том, что я постоянно стараюсь экономить и контролировать расходы.

На турнирах серии «Большого шлема» и крупных соревнованиях WТА организаторы предоставляют номера в отелях на определённый срок для участников основной сетки. Я задаюсь вопросом: почему игроки основной сетки получают больше преимуществ, хотя их доходы гораздо выше? Проигравший в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос» получает 3,5 тыс. евро, а игрок, уступивший в первом круге основного турнира, зарабатывает 30 тыс. евро. Когда «Ролан Гаррос» говорит, что не может предоставить мне транспорт из квартиры, найденной через Airbnb для меня, моего тренера и отца за $ 200 в сутки, потому что она расположена далеко от арены, я чувствую, что расстраиваюсь не зря. Считаю, такой разрыв в призовых не может считаться нормальным", — написала Гиббз в своей колонке на Tennis Channel.

Источник: Tennis Channel Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
25 мая 2017, четверг
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