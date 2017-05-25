Муратоглу: на месте Федерации тенниса Франции тоже не пустил бы Шарапову на «РГ»

Известный французский тренер Патрик Муратоглу прокомментировал решение Федерации тенниса Франции относительно россиянки Марии Шараповой, не получившей «уайлд-кард» ни в основу, ни в квалификацию «Ролан Гаррос».

«Конечно, все хотят видеть в сетке Шарапову. Она настоящий чемпион, звезда, и её присутствие сразу повысит интерес к турниру. Если смотреть с точки зрения федерации, тренеров и игроков, то, думаю, решение было принято правильно: федерации не имеет смысла помогать игроку вернуться быстрее, если тот был наказан за допинг. Какой пример в этом случае даётся остальным игрокам? Получается, тебя дисквалифицируют за допинг и одновременно говорят: «Не беспокойся, мы поможем тебе вернуться как можно быстрее».

Одно из последствий дисквалификации как раз в том и состоит, что ты начинаешь возвращение с нуля. Если бы я был на месте французской федерации, то, думаю, поступил бы так же. Думаю, если бы решение принимала дирекция чемпионата Франции, она дала бы ей WC», — приводит слова Муратоглу «Советский спорт».