Бертенс: я защищаю титул в Нюрнберге, так что впереди долгий путь

Действующая победительница турнира в Нюрнберге голландка Кики Бертенс поделилась впечатлениями после победы во втором круге над немкой Анникой Бек со счётом 7:5, 6:2.

«Мне было очень нелегко сегодня. Условия отличались от тех, что были вчера. На корте было холоднее и ветрено. Но я очень рада, что прошла дальше. Я здесь, чтобы насладиться игрой и постараться показать свой лучший теннис. Пока я могу быть довольна. Очень рада выходу в четвертьфинал, но я защищаю титул, так что впереди долгий путь», — цитирует Бертенс официальный сайт тура.