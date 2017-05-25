Роджерс: в концовке Ван Цян почувствовала, что ей нечего терять

Американка Шелби Роджерс прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Страсбурге над китаянкой Ван Цян со счётом 6:4, 6:4.

«Мне было нелегко завершить матч в свою пользу. В концовке соперница заиграла агрессивнее и почувствовала, что ей нечего терять. Она заставила меня по-настоящему побороться за победу. Я очень рада, что всё же выиграла второй сет, так как если бы счёт стал 5:5, было бы непросто. Я осталась довольна своей игрой и тем, что продвигаюсь по турнирной сетке.

В последнем гейме я сказала себе использовать ноги при подаче. Я чувствовала скованность в руке в эти моменты. Очень рада выходу в четвертьфинал и тому, что получила здесь хорошую игровую практику перед «Ролан Гаррос».

Зрители сегодня были просто прекрасны. Они поддерживали меня, выкрикивая: «Вперёд, Шелби Роджерс!» Атмосфера в Страсбурге просто великолепная. Рада, что так много людей собралось на вечерний матч. Я готова к следующей встрече», — цитирует Роджерс официальный сайт тура.