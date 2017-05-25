Гарсия: матч с Кристиной Плишковой станет отличной проверкой для меня

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала свою победу над представительницей Польши Магдой Линетт во втором круге турнира в Страсбурге со счётом 6:3, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с чешкой Кристиной Плишковой.

«Это был хороший матч. Начало встречи было очень важным и напряжённым. Большое значение имел гейм при счёте 2:1. Соперница могла повести 3:1, но я продолжала бороться. Этот гейм изменил ход первого сета. Я почувствовала себя лучше и стала чаще использовать форхенд, что очень важно в моей игре.

Здорово ощущать такую поддержку зрителей. У меня было несколько очень сложных недель, и сейчас мне как никогда важно было вернуться во Францию и увидеть, что поддержка болельщиков осталась прежней. Я не знаю этих людей, но они помогают мне в любой ситуации. Я хочу использовать этот момент и помнить о такой поддержке, когда мне приходится нелегко.

Предстоящий матч с Плишковой будет отличаться от нашей прошлой встречи. Мы обе прибавили за эти четыре года. Матч с ней станет отличной проверкой для меня. У неё прекрасная подача, форхенд, она играет мощно. Кристина отлично выступает на грунте и сейчас уверена в себе», — цитирует Гарсию официальный сайт тура.