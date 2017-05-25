М. Зверев: я отлично подавал в матче с Иснером, и это мне очень помогло

Немец Миша Зверев прокомментировал свою победу над американцем Джоном Иснером во втором круге турнира в Женеве со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3 и поделился ожиданиями от встречи с ещё одним представителем США Стивом Джонсоном.

«Грунт не относится к числу моих любимых покрытий, но я рад, что сегодня сумел изменить свою игру и не так много выходил к сетке после подачи. Я отлично подавал, и это мне очень помогло. Мой следующий соперник, Стив Джонсон, здорово играет на грунте. У него прекрасная подача и мощный удар с форхенда, что отлично подходит для турнира в Женеве. Он прекрасно играет сейчас», — цитирует Зверева официальный сайт тура.