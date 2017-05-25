Бердых: я приехал в Лион, чтобы провести как можно больше матчей

Чешский теннисист Томаш Бердых, обыгравший во втором круге турнира в Лионе представителя Южной Кореи Чхун Хёна со счётом 6:3, 7:5, сообщил, что решил выступить на этих соревнованиях, чтобы получить хорошую игровую практику в преддверии Открытого чемпионата Франции

«Я приехал сюда, чтобы провести как можно больше матчей. Надеюсь, я смогу пройти весь путь до финала», — приводит слова Бердыха официальный сайт тура.

В четвертьфинале соревнований Бердых встретится с представителем Франции Жилем Симоном.