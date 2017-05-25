Элиаш: я понимал, что у меня есть шансы в матче с игроком топ-уровня

Португальский теннисист Гастау Элиаш прокомментировал свою победу над представителем Аргентины Хуаном-Мартином дель Потро во втором круге турнира в Лионе со счётом 7:6 (7:0), 6:4.

«Я знал, что хорошо играл в последнее время, и понимал, что у меня есть шансы в матче с игроком топ-уровня. Я очень рад, что всё удачно сложилось сегодня, и с нетерпением жду следующего матча. Я сыграл отлично, но допустил ряд невынужденных ошибок в столь непростых погодных условиях», — цитирует Элиаша официальный сайт тура.