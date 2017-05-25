Каменская проиграла Жабер во втором раунде квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Виктория Каменская не смогла пробиться в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Во втором круге отборочных соревнований она в двух сетах уступила представительнице Туниса Онс Жабер (10) со счётом 6:7 (2:7), 1:6. 25-летняя россиянка совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 7 брейков.

В финале квалификации второго турнира «Большого шлема» 2017 года Жабер сыграет с представительницей Японии Мию Като.