Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сафин отказался от мандата депутата Государственной Думы РФ

25 мая 2017, четверг. 16:29. Теннис

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин сообщил спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину, что отказывается от мандата депутата Госдумы. По словам бывшего теннисиста Сафина, он не хочет разрываться между спортивной, общественной и представительской деятельностями.

«После окончания спортивной профессиональной карьеры в большом теннисе я как победитель турниров «Большого шлема» принимаю участие в выставочных и ветеранских матчах, в международных турнирах АТР, осуществляю преподавательскую деятельность и считаю это направление общественно значимым. С 2016 года, являясь первым российским теннисистом, включенным в Международный зал теннисной славы, веду разнообразную и довольно обширную представительскую работу. Готов выполнять любые ваши поручения, в том числе связанные с развитием российского спорта», – написал Сафин в обращении к спикеру Госдумы.

По словам спортсмена, он бы хотел выполнять своё дело качественно, в связи с чем сдаёт мандат.

Источник: Фонтанка Сообщить об ошибке
Теги
Марат Сафин
Новости. Теннис
25 мая 2017, четверг
17:11 Гаврилова в трёх сетах одолела Барти в четвертьфинале турнира в Страсбурге
17:00 Раонич вышел в полуфинал турнира в Лионе, обыграв Элиаша
16:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Штебе в Женеве
16:29 Сафин отказался от мандата депутата Государственной Думы РФ
16:05 М. Зверев стал первым полуфиналистом турнира в Женеве
14:52 Хачанов проиграл Цонге в четвертьфинале турнира в Лионе
14:39 Итоговый чемпионат ATP будет проходить в Лондоне минимум до 2020 года
14:21 Стосур обыграла Суарес-Наварро и вышла в полуфинал турнира в Страсбурге
14:19 Кудерметова проиграла Эррани во втором раунде квалификации «Ролан Гаррос»
13:44 Шведова снялась по ходу матча с Дои в четвертьфинале турнира в Нюрнберге
13:19 Басилашвили стал первым полуфиналистом турнира в Лионе
12:42 Каменская проиграла Жабер во втором раунде квалификации «Ролан Гаррос»
12:07 Корт отказалась пользоваться услугами авиакомпании, поддержавшей однополые браки
11:51 Элиаш: я понимал, что у меня есть шансы в матче с игроком топ-уровня
11:20 Цонга: мне очень важно сейчас провести несколько матчей подряд
10:48 Бердых: я приехал в Лион, чтобы провести как можно больше матчей
10:36 М. Зверев: я отлично подавал в матче с Иснером, и это мне очень помогло
09:49 Гаврилова: рейтинг Куличковой не соответствует её игре
09:16 Гарсия: матч с Кристиной Плишковой станет отличной проверкой для меня
09:10 Роджерс: в концовке Ван Цян почувствовала, что ей нечего терять
09:07 Бертенс: я защищаю титул в Нюрнберге, так что впереди долгий путь
09:06 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Цонга в Лионе
02:15 Муратоглу: на месте Федерации тенниса Франции тоже не пустил бы Шарапову на «РГ»
01:49 Гиббз: мои расходы на теннис превышают $ 200 тыс. в год, хотя я экономлю
00:07 Блэйк: на бумаге сотрудничество Джоковича и Агасси выглядит перспективным
24 мая 2017, среда
23:59 Бердых: Чхун Хён молод и показывает очень хороший теннис
23:47 Вавринка: мне важно проводить как можно больше времени на корте
22:36 Джокович: Агасси прошёл через то же, что и я: возненавидел теннис, но вернулся
22:35 С. Уильямс присоединится к руководству компании из Силиконовой долины
22:06 Бердых и Симон сыграют между собой в четвертьфинале турнира в Лионе
20:43 Вавринка на отказе вышел в 1/4 финала в Женеве, Ан. Кузнецов сыграет со Штебе
20:30 Рублёв вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос»
20:23 Путинцева отдала 4 гейма Викмайер на пути в 1/4 финала соревнований в Германии
20:05 Бертенс вышла в 1/4 финала турнира в Нюрнберге, переиграв Бек
18:57 Свитолина рассталась с тренером Габриэлем Урпи
18:46 Цонга завоевал право сыграть с Хачановым в четвертьфинале турнира в Лионе
17:59 Дель Потро может сняться с «Ролан Гаррос» из-за проблем со здоровьем
17:50 Гарсия поспорит с Кр. Плишковой за выход в полуфинал турнира в Страсбурге
17:03 Иснер проиграл М. Звереву во втором круге турнира в Женеве
16:59 Шведова победила Марию и вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге
16:51 Квитова: сегодня вылетаю на «РГ», 26 мая приму участие в пресс-конференции
16:14 Доден проиграла Дои во втором круге турнира в Нюрнберге
16:06 Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Лионе, обыграв Томпсона
16:04 Куличкова проиграла Гавриловой на турнире в Страсбурге, ведя 4:1 в третьем сете
15:56 Дель Потро проиграл Элиашу во втором круге турнира в Лионе
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017