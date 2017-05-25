Сафин отказался от мандата депутата Государственной Думы РФ

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин сообщил спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину, что отказывается от мандата депутата Госдумы. По словам бывшего теннисиста Сафина, он не хочет разрываться между спортивной, общественной и представительской деятельностями.

«После окончания спортивной профессиональной карьеры в большом теннисе я как победитель турниров «Большого шлема» принимаю участие в выставочных и ветеранских матчах, в международных турнирах АТР, осуществляю преподавательскую деятельность и считаю это направление общественно значимым. С 2016 года, являясь первым российским теннисистом, включенным в Международный зал теннисной славы, веду разнообразную и довольно обширную представительскую работу. Готов выполнять любые ваши поручения, в том числе связанные с развитием российского спорта», – написал Сафин в обращении к спикеру Госдумы.

По словам спортсмена, он бы хотел выполнять своё дело качественно, в связи с чем сдаёт мандат.