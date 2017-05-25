В 20:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Женеве (Швейцария), в котором сыграют россиянин Андрей Кузнецов и представитель Германии Седрик-Марсель Штебе (LL). Соперники встречались в квалификации турнира серии «челленджер» в Загребе (Хорватия) в 2010 году. Победу в том поединке одержал Кузнецов со счётом 6:1, 6:2.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Штебе в Женеве.

Соревнования в Женеве завершатся 27 мая.