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Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Штебе в Женеве

25 мая 2017, четверг. 16:30. Теннис

В 20:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Женеве (Швейцария), в котором сыграют россиянин Андрей Кузнецов и представитель Германии Седрик-Марсель Штебе (LL). Соперники встречались в квалификации турнира серии «челленджер» в Загребе (Хорватия) в 2010 году. Победу в том поединке одержал Кузнецов со счётом 6:1, 6:2.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Штебе в Женеве.

Соревнования в Женеве завершатся 27 мая.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Кузнецов
Новости. Теннис
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