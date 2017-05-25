Раонич вышел в полуфинал турнира в Лионе, обыграв Элиаша

Канадский теннисист Милош Раонич (1) вышел в полуфинал турнира в Лионе (Франция), в двух сетах обыграв представителя Португалии Гастау Элиаша (Q) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Уроженец Подгорицы 4 раза подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Элиаша 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований Раонич поспорит с победителем матча Томаш Бердых (Чехия, 3/WC) — Жиль Симон (Франция, 5/WC).